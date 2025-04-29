Москва, 29 апреля, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале осудила тех людей, которые не оказывают упавшим в обморок первую помощь.

Евгений Одиноков/РИА Новости Телеведущая Елена Малышева

Она пояснила, что, если человек потерял сознание, ему обязательно нужно оказать первую помощь, поскольку скорая может не успеть. Уметь оказать такую помощь, в том числе сделать закрытый массаж сердца, должен каждый, добавила она.

«Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет», — заявила Малышева.

Ранее она рассказала, что проблемы со слухом являются провоцирующим фактором развития деменции.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре врачи спасли 38-летнего мужчину, у которого одновременно произошли инсульт и инфаркт. Ранее врачи спасли 68-летнего мужчину, пережившего клиническую смерть. Она наступила после развития кардиогенного шока.