Донецк, 29 апреля, 2025, 08:46 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны каратели из числа немецко-фашистских войск и их пособники расстреляли 36 цыган возле села Ново-Бахметьево в Донбассе. Это следует из опубликованных 29 апреля пресс-службой Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике архивов по делу коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного судом СССР.

Семен Альперин/РИА Новости

В ходе допроса Динкель сознался, что осенью 1941 года в селе Ново-Бахметьево показал разведке фашистов на дома цыган, которые находились в опустевшем селе. После этого каратели вывели людей из домов на окраину населенного пункта и расстреляли, всего немцами было убито 36 граждан СССР цыганской национальности.

«После расстрела немцы ходили и достреливали тех, кто еще был живой <…>. Поясняю, что расстрелянных цыган я закопал не сразу после расстрела, а на другой день. Я выкопал большую яму, постаскивал туда трупы и забросал землей», — рассказал следователям коллаборационист.

Он признался, что один из цыган был убит им лично «двумя-тремя ударами» косой. Также региональное УФСБ рассекретило уникальные кадры, которые были сняты в то время оператором КГБ по Донецкой области. На них воспроизводится реконструкция событий 1941 года и Динкель показывает место, где были расстреляны цыгане.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля ФСБ опубликовала архивные документы с показаниями свидетелей о гибели в Феодосии пионера-героя Вити Коробкова и его отца Михаила Коробкова, которые попали в плен к немецким нацистам в 1944 году. Мальчик и его отец были членами партизанского отряда.

Ранее, 11 апреля, ФСБ рассекретила материалы допросов нацистских карателей, которые служили в немецком лагере смерти в Треблинке. Фашисты массово расстреливали узников, избивали их палками, закапывали в песок и убивали другими мучительными способами ради развлечения.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что около половины потерь, понесенных Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны, составляли мирные жители. Существует много свидетельств массовых казней гражданского населения нацистами, которые собирались сделать рабами, лишенными родной культуры, тех, кто останется жив.