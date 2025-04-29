Москва, 29 апреля, 2025, 08:35 — ИА Регнум. С 1 мая в России повысят зарплаты нескольким категориям работников, в том числе бюджетникам. Об этом 29 апреля написало издание Life.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Директор по информационным технологиям финансовой группы БКС, основатель Академии IT-менеджмента IPWK Алексей Карпунин рассказал, что специалистам IT-сферы могут поднять зарплаты, несмотря на ряд факторов.

«В последние месяцы мы наблюдаем заметное замедление темпов роста IT-команд, снижение спроса на новых специалистов, особенно начинающего уровня. Рынок оказался перенасыщен так называемыми джунами, что ограничивает возможности для их трудоустройства. Дополнительное давление оказывает и волна сокращений, затронувшая IT-команды в некоторых крупных компаниях. Тем не менее, несмотря на общее охлаждение рынка, я ожидаю роста зарплат в IT-секторе», — пояснил он.

Эксперт добавил, что это повышение станет массовым, потому что на рынке сохраняется острый дефицит квалифицированных специалистов по многим направлениям. Острую необходимость рынок испытывает в кадрах по 1С, DevOps-инженерах, инженерах сетевого оборудования, опытных разработчиках.

Кроме того, за годы бурного роста IT-рынка возник серьезный разрыв в зарплатах между теми, кто работает в одной компании долго, и теми, кто недавно туда устроился. Наниматели вынуждены сокращать этот разрыв, чтобы удержать ведущих сотрудников.

Генеральный директор интерьерной компании Mr. Doors Сергей Шихов рассказал, что стимулирование повышением зарплат наблюдается у производственных специальностей.

«С одной стороны, это продиктовано довольно сложной ситуацией на рынке труда, связанной с кадровым голодом. С другой — это вопрос мотивации молодых специалистов производственных профессий приходить в российские компании и применять собственные знания и навыки на волне бурного развития», — уточнил он.

Шихов добавил, что в зависимости от квалификации и области профессиональной деятельности рост зарплат сотрудников производства может составить 5–10%.

В сфере строительства, где растут цены, соответственно увеличиваются и выплаты сотрудникам. В этом направлении, кроме индексации, есть дефицит квалифицированных специалистов, рассказал руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

В начале апреля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал увеличение средней зарплаты россиян к декабрю 2025 года на 57% по сравнению с январскими значениями. Балынин также напомнил, что средняя зарплата россиян в январе 2025 года на 19% превысила аналогичный показатель предыдущего года, составив около 89 тыс. рублей. При этом, по прогнозу эксперта, к декабрю данный показатель достигнет примерно 140 тыс. рублей.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальные заработные платы россиян постоянно растут, в том числе и в новых регионах, где идут боевые действия. Он подчеркнул, что за последние год-два зарплаты в реальном исчислении выросли более чем на 15%.