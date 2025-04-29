Москва, 29 апреля, 2025, 08:31 — ИА Регнум. У православной церкви нет строгих правил для поминовения усопших на Радоницу или в другие дни, однако считается, что такая молитва будет действеннее, если поминающий перед нею причастится. Об этом 29 апреля сообщили «Известия».

Павел Колядин/ТАСС

«Верующие могут молиться о покойном своими словами, прочитать одну из существующих молитв, подать записку с его именем перед литургией, заказать панихиду в храме. При этом считается, что заупокойная молитва будет действеннее, если поминающий причастится», — говорится в публикации.

Отмечается, что верующий может помянуть ушедшего из жизни близкого без участия священника с помощью чина литии для мирян, полный текст которого можно найти на православных порталах. Также православные могут прочитать универсальную молитву об умершем:

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшего (усопшую) раба (рабу) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его согрешения и невольные, избавь его от вечных мук и огня геенского и даруй ему причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованных любящим Тебя: ведь хотя и согрешил он, но не отступил от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровал, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовал».

Кроме того, есть краткая молитва об умерших, которую можно зачитывать как на Радоницу, так и при любом их поминовении.

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (их имена. — Прим. ред.) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное», — привело текст молитвы издание.

По словам автора статьи, также на Радоницу стоит отдельно помянуть самых близких родственников — родителей, детей и супругов, для чего существуют молитвы, которые также имеются на православных интернет-ресурсах. Помимо этого, можно прочитать псалом 90 «Живый в помощи вышняго» и кондак, глас 8 «Со святыми упокой», а также при наличии желания и другие молитвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля военные священники Центрального военного округа первый раз привезли Благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что Благодатный огонь был доставлен ветераном мотострелкового полка и его будут передавать в полевые храмы в зоне СВО.

Президент РФ Владимир Путин 20 апреля поздравил православных христиан и всех россиян с праздником Пасхи. Глава государства подчеркнул, что этот праздник дарит людям любовь и надежду, веру в добро и справедливость, а также объединяет их вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов.