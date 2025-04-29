Вашингтон, 29 апреля, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Ранее введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины оказались «настоящим подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина, так как из-за этого решения страны мира усомнились в надежности США. Об этом 28 апреля написала американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Athit Perawongmetha/POOL/EPA/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

«Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок Си Цзиньпину», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, эти действия Вашингтона дали Пекину возможность привлечь к себе многие страны, так как на этом фоне Китай выступил в качестве более надежного гигантского рынка.

Отмечается, что этим Трамп создал для США экономические и внешнеполитические кризисы, а потому его второй срок на посту главы Белого дома едва ли будет успешным.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп назвал страны, с которых США намерены взимать взаимные тарифы. Наиболее высокие из них Вашингтон ввел на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Позднее, 20 апреля, глава Белого дома заявил, что мировые лидеры и предприниматели просят США снизить таможенные пошлины. При этом он подчеркнул, что вначале все обратившиеся к нему должны «исправить свои ошибки», так как США хотят восстановить свое богатство и «создать настоящую взаимность» в торговых отношениях.