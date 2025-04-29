Нижний Новгород, 29 апреля, 2025, 08:20 — ИА Регнум. Восемь беспилотников украинской армии сбили российские силы противовоздушной обороны в ночь на 29 апреля над Нижегородской областью. Об этом 29 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Александр Полегенько/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Рязанской области, восемь БПЛА — над территорией Нижегородской области», — сообщили в ведомстве.

Остальные дроны ВСУ сбиты в Орловской области, в Крыму, над акваторией Черного моря, над территорией Московского региона, в Белгородской, Калужской и Брянской областях.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рано утром 29 апреля проинформировал, что средства ПВО уничтожили дроны ВСУ над территорией двух районов региона. Последствий удара не зафиксировано, добавил глава области.