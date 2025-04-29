Москва, 29 апреля, 2025, 08:14 — ИА Регнум. Военные священники Центрального военного округа первый раз привезли Благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне спецоперации. Об этом 29 апреля сообщило Минобороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что Благодатный огонь доставил ветеран мотострелкового полка.

«Военные священники провели праздничную службу в мотострелковом соединении. На мероприятии по передаче частички Благодатного огня, которое состоялось, присутствовали командование и личный состав подразделения», — добавили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что Благодатный огонь будут передавать в полевые храмы, находящиеся в передовых районах проведения СВО.

19 апреля Благодатный огонь доставили в Москву на самолете Ту-204-300 из Иерусалима. Его привезла делегация Фонда имени Андрея Первозванного. В аэропорту Благодатный огонь приняли представители различных епархий Русской православной церкви. Святыню доставили в храм Христа Спасителя к праздничному пасхальному богослужению, а также передали еще в 15 храмов столицы.

Кроме того, Благодатный огонь доставили в десятки городов России, в том числе в приграничные регионы — в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

Благодатный огонь традиционно сошел к православному празднику Пасхе 19 апреля. За событием наблюдали 10 тыс. верующих в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Моление о схождении огня возглавлял патриарх Иерусалимский Феофил III.

Празднование Пасхи в 2025 году прошло 20 апреля, ее дата совпала для западной и восточной ветвей христианства. С праздником жителей России поздравил президент РФ Владимир Путин. Прежде всего он поздравил бойцов, которые сражаются за Россию. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов передал его слова военнослужащим и поблагодарил за самоотверженность и героизм на службе Родине.