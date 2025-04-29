Москва, 29 апреля, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Сенатор Андрей Клишас с иронией прокомментировал высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что он своеобразно трактует положения конституции.

Кирилл Зыков/РИА Новости Андрей Клишас

На заседании Совета законодателей председатель нижней палаты Федерального собрания РФ заметил, что Клишас порой своеобразно интерпретирует положения главного закона страны, и предположил, что избрание сенатора депутатом Госдумы от граждан помогло бы ему «правильно» трактовать нормы конституции.

В ответ Клишас в своём Telegram-канале пошутил, что у него появился шанс «сделать настоящую карьеру».

Как передавало ИА Регнум, в марте сенатор подверг критике законопроект депутатов о проблеме бездомных животных, указав на его противоречие Конституции РФ.

Тогда первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подготовил два законопроекта: о штрафах за бесконтрольный выгул собак и лишении свободы для хозяев, животные которых причинили смерть человеку.

До этого, в марте 2024 года, Клишас призывал не спекулировать на теме отмены моратория на смертную казнь в России. Сенатор призвал внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где он говорит, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ.