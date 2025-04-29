Москва, 29 апреля, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Танкисты группировки войск «Север» Вооруженных сил России уничтожили ночью взводные опорные пункты и боевую технику украинских формирований на харьковском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 29 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Север» на харьковском направлении в ночное время точечными выстрелами уничтожил взводный опорный пункт и боевую технику ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что координаты целей были получены во время проведения воздушной разведки с использованием беспилотников.

Российские танкисты вели огонь с закрытой позиции в условиях полного отсутствия внешнего освещения. После этого боевая машина сменила позицию во избежание контрбатарейной борьбы и риска быть обнаруженной дронами-камикадзе противника.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля армия России освободила населенный пункт Каменка в Изюмском районе Харьковской области. Ранее, 28 марта, российские военные освободили в Харьковской области село Красное Первое.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 апреля рассказал, что освобождение Каменки позволяет расширить двуреченский плацдарм на правом берегу Оскола и продолжить наступательные действия.