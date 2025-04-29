Демонстрируя готовность к мирным переговорам, Россия останавливает все боевые действия в дни 80-й годовщины Победы. Перемирие по решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина будет действовать с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая, сообщил 28 апреля Telegram-канал Кремля. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1160-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Перемирие в дни 80-летия Победы

«Это проявление доброй воли главы российского государства», — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как и в случае с объявлением пасхального перемирия, действовавшего с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, российская сторона руководствуется гуманитарными соображениями и считает, что украинская должна последовать этому примеру. Вместе с тем Москва оставляет за собой право на «адекватный и эффективный ответ» в случае нарушения прекращения огня киевскими властями, говорится в официальном сообщении Кремля.

О том, что Россия готова к мирным переговорам с киевской стороной без предварительных условий, Владимир Путин говорил также на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом 25 апреля.

Кроме того, глава государства неоднократно подчеркивал, что остановить конфликт с киевским режимом невозможно без устранения его первопричин. А ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса, является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.

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