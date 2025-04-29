Вашингтон, 29 апреля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп собирается смягчить таможенные пошлины для автомобилей. Об этом 28 апреля сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Уточняется, что компании, которые сейчас платят пошлины в размере 25% на импорт автомобилей, могут быть освобождены от уплаты других тарифов, таких как пошлины на сталь и алюминий. При этом такое решение будет с обратной силой и уже заплатившие эти тарифы компании теперь получат компенсацию.

Кроме того, американские власти хотят изменить пошлины на иностранные компоненты для автомобилей, которые должны начать действовать с 3 мая. Такие меры должны дать автопроизводителям время для возвращения цепочек поставок деталей обратно в США, отмечается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп перечислил страны, с которых США будут взимать взаимные тарифы. Самые высокие пошлины были введены в отношении товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Позднее, 26 апреля, глава Белого дома заявил, что США, вероятнее всего, не станут продлевать мораторий на пошлины для более чем 75 стран, с которыми планируется заключение торговых сделок. Он также назвал нынешний период «переходным».