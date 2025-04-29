В США заявили, что Трамп может смягчить автомобильные пошлины
WSJ: Трамп может смягчить таможенные пошлины для производителей автомобилей
Вашингтон, 29 апреля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп собирается смягчить таможенные пошлины для автомобилей. Об этом 28 апреля сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что компании, которые сейчас платят пошлины в размере 25% на импорт автомобилей, могут быть освобождены от уплаты других тарифов, таких как пошлины на сталь и алюминий. При этом такое решение будет с обратной силой и уже заплатившие эти тарифы компании теперь получат компенсацию.
Кроме того, американские власти хотят изменить пошлины на иностранные компоненты для автомобилей, которые должны начать действовать с 3 мая. Такие меры должны дать автопроизводителям время для возвращения цепочек поставок деталей обратно в США, отмечается в статье.
Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп перечислил страны, с которых США будут взимать взаимные тарифы. Самые высокие пошлины были введены в отношении товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).
Позднее, 26 апреля, глава Белого дома заявил, что США, вероятнее всего, не станут продлевать мораторий на пошлины для более чем 75 стран, с которыми планируется заключение торговых сделок. Он также назвал нынешний период «переходным».