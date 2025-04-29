Москва, 29 апреля, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Счётная палата (СП) совместно с контрольно-счётными органами Приморского и Хабаровского краёв провела проверку состояния водных объектов на Дальнем Востоке и выявила ухудшение санитарного качества воды, а число загрязняющих реку Амур объектов возросло на 21,6% за пять лет. Об этом сообщается в отчёте, опубликованном на сайте СП, где также отмечается недостаточный контроль за расходованием бюджетных средств.

Павел Львов/РИА Новости

Так, согласно Счетной палате, за период 2020–2024 годов на охрану и использование водных объектов региона из федерального бюджета выделили 17,8 млрд рублей. Однако, как показала проверка, санитарное состояние воды ухудшилось, в том числе из-за сброса неочищенных или плохо очищенных сточных вод, включая стоки с территорий соседних государств.

«За последние пять лет число объектов, загрязняющих реку Амур, увеличилось на 21,6%, или 111 ед.», — отмечается в отчете.

Аудитор СП Сергей Мамедов отметил, что взаимодействие с этими странами по экологическим вопросам организовано недостаточно эффективно, совместный мониторинг водных объектов не проводится, а обмен информацией о работах на приграничных реках отсутствует.

Кроме того, проверка выявила, что из 743 гидротехнических сооружений Дальнего Востока 429 находятся в неудовлетворительном состоянии, по данным Ростехнадзора. СП также указала на недостатки в методике оценки ущерба от наводнений и эффективности водохозяйственных мероприятий. В частности, методика не учитывает расходы на переселение жителей из зон затопления и их сравнение с затратами на строительство защитных объектов. В ряде случаев стоимость возведения таких сооружений до 58 раз превышала предотвращаемый ущерб. Также были зафиксированы случаи, когда власти Приморского и Хабаровского краёв выдавали разрешения на строительство объектов в зонах затопления без инженерной защиты, что создаёт риски негативных последствий.

Проверка обнаружила нарушения при заключении контрактов на строительство и ремонт гидротехнических сооружений.

«В целом результаты проверки свидетельствуют о недостаточном уровне контроля со стороны органов государственной власти за правомерным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию водохозяйственных мероприятий. В ходе мероприятия объектами контроля Приморского края уже приняты меры по возмещению ущерба в размере более 15 млн рублей, а также уменьшению стоимости контрактов на 31 млн рублей. Подрядными организациями выполнены работы по устранению выявленных недостатков», — отметил Мамедов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ 21 апреля заявил, что Байкал необходимо сохранять, несмотря на трудности с поиском оптимальных решений. Путин также отметил, что, когда власти Иркутска вместе с коллегами из федерального центра находят такого рода решения, этому можно только порадоваться и пожелать успехов.

В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию российский лидер также поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. Путин добавил, что за последние пять лет очистили тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сократились грязные стоки в Волгу.

Глава государства также отметил, что за последнее время удалось ликвидировать множество свалок, улучшить экологию во многих населённых пунктах. По словам президента, к 2030 году необходимо будет сортировать всё, что подлежит сортировке, в частности твёрдые отходы. На это власти выделят дополнительные средства. Кроме того, в России появятся порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопарков. В России, как добавил президент, продолжат ликвидацию объектов с высоким экологическим риском.