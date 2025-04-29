Вашингтон, 29 апреля, 2025, 07:40 — ИА Регнум. Демографический кризис назвал самой большой проблемой современного Китая американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Соответствующее заявление он сделал 28 апреля на своей странице в социальной сети X.

Vincent Thian/AP/TASS

«Демографический коллапс — самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле», — написал предприниматель.

При этом миллиардер уже называл ситуацию с сокращением населения «экзистенциальной проблемой» в своём ответе на пост о том, что в КНР продолжается падение рождаемости.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в связи с демографическими вызовами, стоящими перед Китаем, китайские мужчины могут начать искать жён за пределами страны, в том числе в России. Демографические проблемы в стране стали следствием внедрённой в КНР в конце 1970-х годов политики «одна семья ― один ребёнок». Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 млн человек превышала численность женщин. Чтобы исправить ситуацию, доцент экономики в университете Сямынь Дин Чанфа посоветовал активно содействовать бракам с иностранками.

В январе 2024 года Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило, что население страны за 2023 год сократилось на 2,08 млн человек. Согласно докладу ведомства, за прошедший год в стране зарегистрировали рождение 9,02 млн человек и смерть 11,10 млн китайцев. Тем самым коэффициенты рождаемости и смертности составили 6,39 и 7,87 промилле.

Годом ранее это же ведомство сообщило, что в Китае впервые за 60 лет зафиксирована существенная убыль населения. Тогда отмечалось, что численность населения КНР уменьшилась до 1,411 млрд человек, на 850 тысяч.

В статистику тогда не попали иностранцы, жители Гонконга, Китайского Тайбэя (Тайваня) и Макао, пояснили ведомстве. Сравнивались данные о численности населения Китая в конце 2021 и 2022 года. Сокращение количества граждан страны зафиксировано впервые за 60 лет.