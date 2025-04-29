Москва, 29 апреля, 2025, 07:33 — ИА Регнум. За минувшую ночь над регионами РФ средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 украинских беспилотников. Об этом утром 29 апреля проинформировала пресс-служба Министерства обороны Россиии.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 11 беспилотников перехватили над Рязанской областью, восемь — над Нижегородской, семь — над Орловской областью. По четыре БПЛА уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря. По два беспилотника сбили над Подмосковьем и Белгородской областью, и по одному БПЛА — над Калужской и Брянской областями.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки беспилотников последствий на земле, предварительно, нет.

Глава Рязанской области Павел Малков также уточнил в Telegram-канале, что пострадавших и материального ущерба в связи с атакой беспилотников, предварительно, нет.

Вечером 28 апреля Минобороны РФ проинформировало об уничтожении 51 украинского БПЛА, один из которых был сбит над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских БПЛА на мирных жителей усилились. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля. Позже в этот же день украинские формирования с помощью дронов атаковали четыре района Белгородской области. Обошлось без пострадавших.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным Следственного комитета РФ, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.