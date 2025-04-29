Вашингтон, 29 апреля, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Как минимум 121 тысяча государственных служащих лишились рабочих мест в США в рамках политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом 28 апреля сообщает CNN, ссылаясь на собственные подсчёты.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«По данным анализа официальных заявлений, внутренних служебных записок правительственных чиновников и новостных сообщений, проведенного CNN, за три месяца с начала второго срока президента Дональда Трампа было уволено или отстранено не менее 121 тыс. федеральных служащих», — поясняет телеканал.

Отмечается, что данное число более чем в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли. Уточняется, что при подсчёте не учитывались принудительно отправленные в долгосрочный отпуск либо те, кто добровольно покинул должность, получив денежную компенсацию.

Как указывает CNN, по данным международной компании по подбору персонала Challenger, Gray & Christmas, общее количество сокращенных государственных служащих может достигать 280 тысяч человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация американского президента Трампа решила сократить штат Института мира США (United States Institute of Peace, USIP), уволив почти всех сотрудников штаб-квартиры в Вашингтоне. Увольнение коснулось от 200 до 300 человек, это почти весь персонал штаб-квартиры института. Некоторым сотрудникам за отказ от подачи заявления в суд предложили выходное пособие и продление медстраховки на один месяц.

После прихода к власти Трампа в США были сокращены сотни специалистов, от агентов ЦРУ до экспертов по взлому шифров, в Агентстве национальной безопасности. 28 февраля пять экс-министров обороны США раскритиковали решение Трампа уволить несколько американских военачальников. Они также выразили обеспокоенность стремлением главы Белого дома «политизировать армию».

По данным агентства Associated Press (AP), в министерстве обороны США планируется сократить от 50 до 60 тыс. рабочих мест. Инициатива является частью кампании по сокращению государственных расходов, которая организована департаментом эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска.

Как указали в США, происходящие в настоящее время массовые увольнения в американских разведывательных ведомствах, в первую очередь сокращение молодых сотрудников, помешают сбору разведданных о Китае, России, Иране, а также информации о будущих угрозах со стороны террористических групп.