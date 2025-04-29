Москва, 29 апреля, 2025, 06:57 — ИА Регнум. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал власти Индии отреагировать на предложение пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта в Кашмире.

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«Специальная комиссия или следовательская группа должна заняться расследованием и выявить виновников трагических событий в оккупированном Индией Кашмире — событий, которые были безоговорочно осуждены Пакистаном. И пусть Индия ответит на это», — подчеркнул Асиф в беседе с «РИА Новости».

Глава минобороны Пакистана сообщил, что премьер страны утром 28 апреля предложил создать следовательскую группу и найти виновных в теракте.

Кроме того, политик отметил, что следственную группу, которая выявит виновных в теракте в Кашмире, могут создать третьи государства, такие как Россия, Китай или страны Запада, и таким образом разрешить кризис, возникший между Пакистаном и Индией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия призвала Пакистан и Индию вести конструктивный диалог для разрешения конфликта мирным путем. Призыв прозвучал в ходе встречи замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко с пакистанским послом в Москве Мухаммадом Халидом Джамали.

22 апреля в индийском регионе Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. По данным телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооруженных людей открыли огонь по туристам, которые в этот момент совершали конную прогулку.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом. Он также подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма.

Затем 24 апреля Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился. Это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать перекрытие течения реки как акт войны. В тот же день власти страны решили закрыть воздушное пространство для Индии.