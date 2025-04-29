Москва, 29 апреля, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса (НАТО) на учениях у российских границ отрабатывают наступательные сценарии, включая захват Калининградской области. Об этом заявил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области», — приводит ТАСС слова Патрушева.

Помимо этого, натовские страны отрабатывают блокировку судоходства на Балтике и в Чёрном море, а также превентивные удары по местам базирования российских ядерных сил, добавил Патрушев.

Патрушев также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает России ядерным оружием и мощью британского флота, который уже устарел. Он добавил, что подобные заявления поддерживают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и другие западные лидеры.

Как передавало ИА Регнум, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Европейские страны хотят быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и проводят неприкрытую кампанию по подготовке к потенциальному конфликту. По словам Шойгу, киевские власти пытаются затянуть боевые действия и подороже продать Европе природные богатства Украины, её территорию, будущее украинского народа взамен на финансирование и поставки вооружений, однако военный, экономический и мобилизационный потенциал страны существенно ослаблен.

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Представитель Кремля заверил в отсутствии потенциала для начала конфликта.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 апреля на Анталийском дипломатическом форуме отметил, что евро-атлантическое сообщество готовится к новой войне и во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Британия. Единственное, в чём они преуспели, — это разжигание напряжённости и ремилитаризация Европы, хотя экономическая и социальная ситуация там быстро деградирует, добавил Лавров.

Помимо этого, президент Владимир Путин подчёркивал, что утверждения Запада о якобы имеющихся у России планах после конфликта на Украине напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, заявил глава государства.