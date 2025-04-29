Москва, 29 апреля, 2025, 06:16 — ИА Регнум. Использование найденной банковской карты для покупок грозит уголовной ответственностью, объяснил председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.

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По его словам, банковская карта — индивидуальный платёжный инструмент, предназначенный только для владельца. Использование чужой карты квалифицируется как кража с банковского счёта (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Наказание может включать штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.

"Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства", - приводит слова Диашова агентство "Прайм".

Помимо этого, виновный обязан возместить владельцу карты все убытки, включая расходы на блокировку и перевыпуск.

Диашов советует при находке карты не использовать её, зафиксировать место и время находки, сфотографировать карту, обратиться в банк для её блокировки и сообщить в полицию. Это защитит от обвинений в присвоении. Заявление в полицию подтверждает добросовестность нашедшего.

Передавать свою карту родственникам или знакомым также недопустимо, так как банк является её владельцем, а пользователь лишь управляет средствами на счёте. Эксперт отметил, что при передаче карты другим лицам и потере денег банк не несёт ответственности, так как это нарушает договор. Для безопасной передачи денег он рекомендует оформить дополнительную карту на счёт для близких или использовать систему быстрых платежей.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля в Роскачестве также отмечали, что чужую банковскую карту, найденную на улице, нельзя использовать для покупок, о находке нужно незамедлительно сообщить в банк, который выпустил карту. Эксперты напомнили, что попытка использовать карту для снятия денег или покупок является уголовным преступлением. Также в Роскачестве предостерегли от поиска владельца карты в соцсетях и мессенджерах путем распространения фотографии карты. В Роскачестве отметили, что если человек нашел на улице не просто карту, а кошелек или сумку, то стоит обратиться в полицию, потому что в таком случае речь может идти не о потере, а о краже.