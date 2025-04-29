Нижний Новгород, 29 апреля, 2025, 06:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку украинских беспилотников в Нижегородской области. Об этом утром 29 апреля сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

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«Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что последствий атаки, предварительно, нет.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских БПЛА на мирных жителей усилились. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля. Позже в этот же день украинские формирования с помощью дронов атаковали четыре района Белгородской области. Обошлось без пострадавших.

Вечером 28 апреля Минобороны РФ проинформировало об уничтожении 51 украинского БПЛА, один из которых был сбит над Белгородской областью.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.