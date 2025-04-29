Оттава, 29 апреля, 2025, 05:50 — ИА Регнум. Правящая Либеральная партия, возглавляемая действующим премьер-министром Марком Карни, побеждает на досрочных парламентских выборах в Канаде. Такой прогноз сделал 28 апреля телеканал CTV.

World Economic Forum Марк Карни

«Либералы Марка Карни удержали власть, получив достаточно мест на 45-х федеральных выборах, чтобы сформировать новое правительство», — отмечается в сообщении.

По данным национальной избирательной комиссии, Либеральная партия лидирует по результатам голосования в тех провинциях, где избирательные участки уже завершили работу. В настоящий момент идёт подсчёт голосов на участках Атлантической Канады, где голосование завершено. Либералы побеждают здесь в 15 из 343 избирательных округов, в пяти округах победили представители главной оппозиционной Консервативной партии. Представители остальных партий пока не получают ни одного мандата.

Последние избирательные участки на Тихоокеанском побережье Канады завершат работу в 19:00 (05:00 мск вторника).

В Канаде проходят 45-е выборы в Палату общин (нижняя палата парламента). Кандидаты борются за 343 мандата, для формирования правительства большинства победителю нужно получить 172 мандата. Лидер победившей партии займёт пост премьер-министра Канады.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Карни занял пост премьер-министра после отставки Джастина Трюдо. По данным агентства Reuters, 59-летний Карни набрал 86% голосов и обошёл в борьбе министра финансов Христю Фриланд. Всего в голосовании приняли участие чуть менее 152 тыс. членов партии.

23 марта Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Как пояснил премьер-министр, решение о проведении досрочных выборов принято в связи с необходимостью в срочном порядке заняться проблемами в экономике страны.