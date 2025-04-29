Нью-Йорк, США, 29 апреля, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Киевский режим подготавливает расширенную программу беспилотников под кодовым названием «Линия дронов» в качестве запасного плана на случай, если переговоры о прекращении военного конфликта провалятся. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Расширенная программа беспилотников, работа над которой велась с осени прошлого года, но которая официально была объявлена в феврале, является «планом Б» Киева», — сказано в публикации.

В рамках украинской программы четыре батальона беспилотников будут переформированы в полки беспилотников, и каждый из них увеличится с примерно 700 до 2500 военных, вооруженных беспилотниками с видом от первого лица, а также другими дронами, сбрасывающими бомбы, и беспилотными наземными системами. Последние включают в себя дистанционно управляемые машины, вооруженные пулеметами.

Газета пишет, что программа должна со временем расшириться и опытные пилоты беспилотников будут делиться опытом с военными ВСУ других подразделений, пытаясь усложнить российскую логистику, ПВО и радиоэлектронную борьбу за линией фронта.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Трамп «всё больше разочаровывается» действиями Украины и России и ожидает полного прекращения огня. По ее словам, президент США Дональд Трамп считает, что российской и украинской сторонам необходимо начать переговоры, чтобы преодолеть кризис.

При этом в этот же день президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Великой Победы. Режим прекращения боевых действий начнет действовать с 00:00 мск 8 мая и продлится до 00:00 мск 11 мая. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру. В случае нарушений перемирия украинскими войсками ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ, следует из сообщения Кремля.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что уверенность россиян в том, что страна одержит победу в ходе специальной военной операции, должна только укрепляться.

Российский лидер ранее неоднократно указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.