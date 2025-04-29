Донецк, 29 апреля, 2025, 05:11 — ИА Регнум. Открытие федерального просветительского марафона «Знание. Первые», организованного Обществом «Знание» и посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось 28 апреля в Донецке в ДНР.

Общество «Знание» Марафон «Знание. Первые». Выступление главы ДНР Дениса Пушилина

Марафон начался с видеообращения главы ДНР Дениса Пушилина, который напомнил, что без побед прошлого не было бы настоящего и будущего, и отметил ключевую роль молодёжи в сохранении общей памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Пушилин пожелал каждому участнику интересных встреч, новых знакомств и ярких впечатлений.

Также на открытии марафона выступила жительница блокадного Ленинграда Раиса Амосова, чей рассказ о пережитых трудностях и непоколебимой вере в победу никого не оставил равнодушным.

«Столько было горя, столько было несчастья, об этом никогда нельзя забывать. И самое главное — не допустить больше ничего подобного. Сегодня на фронте наши воины защищают нас, наше наследие и будущую победу», — так закончила своё выступление ветеран.

Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков рассказал о женщинах Донбасса в годы войны, которые совершали настоящие подвиги в тылу, чтобы их дети могли увидеть мирное небо.

«Сегодня, глядя на их фотографии — измождённые, но несломленные, — мы понимаем: Победа ковалась не только в боях. Их подвиг — урок стойкости для всех нас», — отметил Чертков.

После выступления студенты донецких университетов задавали вопросы на такие важные темы, как сохранение исторических памятников Донбасса, поддержка движений волонтёров, благоустройство городов. Участники марафона получили возможность в ходе мероприятия обратиться к истории и опыту поколения победителей, обсудить важные социальные вопросы и вдохновиться на дальнейшее просвещение.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля по всей России, охватывая все федеральные округа страны. Центральной площадкой стала Москва — Музей Победы на Поклонной горе. В 2025 году событие посвящено 80-летию Великой Победы и является площадкой для диалога молодёжи с героями, ветеранами, первыми лицами государства, деятелями культуры и искусства, науки и общественности. Участниками марафона стали не только российские ребята, но и представители Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара и Монголии.

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