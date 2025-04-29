Мадрид, 29 апреля, 2025, 04:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Испании было вынуждено ввести чрезвычайное положение на фоне масштабного отключения электроэнергии в королевстве. Об этом пишет агентство Reuters.

Ivan Zuber

«Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране»,— сказано в публикации агентства.

Отмечалось, что за помощью к властям обратились администрации Мадрида, Андалусии и Эстремадура. Всего МВД привлекло 30 тыс. сотрудников для обеспечения безопасности во время блэкаута.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии. Уже вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что электроэнергия восстановлена на половине территории страны. Для поддержания энергоснабжения власти использовали топливные запасы.

Уточнялось, что свет начал возвращаться в Страну Басков, Барселону и частично в Мадрид. Блэкаут вызвал сбои в работе транспорта, аэропортов Мадрида и Лиссабона, метро и светофоров. Больницы ограничили плановую работу, нефтеперерабатывающие заводы и магазины временно закрылись. Причиной аварии называют «редкое атмосферное явление» или проблемы с европейской системой электроснабжения.