Москва, 29 апреля, 2025, 04:22 — ИА Регнум. Погибший замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик был отважным и талантливым офицером и во время спецоперации на Украине руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба. Об этом говорится в некрологе Минобороны, который опубликован в газете «Красная звезда».

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Как отметило ведомство, жизнь Москалика была посвящена служению России. В 2002–2005 годах он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, в 2015 году занимался планированием военной операции в Сирии, а затем внёс вклад в разрешение сирийского кризиса. С 2015 по 2021 год он представлял Минобороны РФ в рабочей группе по безопасности Минской контактной группы.

«С началом специальной военной операции Я. Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне её проведения», — сказано в некрологе.

За выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны он был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Жукова, орденом «За военные заслуги», орденом Почёта, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почётной грамотой президента РФ, а также получил звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

«Светлая память о талантливом военачальнике, отважном офицере, верном сыне России генерал-лейтенанте Ярославе Ярославовиче Москалике навсегда сохранится в наших сердцах», — заключили в оборонном ведомстве.

Некролог подписали министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные лица.

Как передавало ИА Регнум, Москалик погиб 25 апреля в подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля рядом с его домом. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве Игнат Кузин.

Злоумышленник признался в совершении преступления. По его словам, куратор из украинских спецслужб поручил ему забрать заранее подготовленную бомбу из тайника и установить ее на автомобиль. Кроме того, Кузин смонтировал скрытую камеру, после чего его связной дистанционно привел взрывное устройство в действие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия киевского режима подтверждают его причастность к террористической деятельности на территории РФ, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры. Он подчеркнул, что нужно понимать сущность украинских властей и сохранять бдительность.