Абуджа, 29 апреля, 2025, 04:21 — ИА Регнум. Как минимум 26 человек погибли в результате взрыва самодельной бомбы на северо-востоке Нигерии. Об этом 28 апреля сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Уточняется, что транспортные средства с пассажирами, передвигавшиеся по автотрассе между городами Ранн и Гамбору Нгала в штате Борно, подорвались на самодельном взрывном устройстве.

«Взрыв привел к гибели 26 человек и троим раненым… Автомобили сильно повреждены, а выжившие доставлены в больницу», — уточняет агентство со ссылкой на данные Международной организации безопасности (INSO).

Местная полиция ситуацию не комментировала. Предполагается, что взрыв могли организовать экстремистские исламистские группировки, которые уже более 15 лет конфликтуют с силами безопасности Нигерии на северо-востоке страны. Для таких радикальных группировок характерно использование взрывных устройств для атак на мирных жителей и военнослужащих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 человек оказались в заложниках у пиратов, напавших на пассажирское судно в штате Кросс-Ривер на юго-востоке Нигерии. По словам представителя полиции Ирен Угбо, судно догнали вооруженные люди. Они вынудили экипаж остановиться, после чего заставили всех пассажиров перейти на их лодку, а затем скрылись в неизвестном направлении.

20 апреля вооруженные боевики напали на несколько деревень в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Они беспорядочно стреляли по людям из автоматического оружия. В результате только за одну ночь погибли по меньшей мере 56 человек. Предположительно, селения земледельцев подверглись нападению этнической группы кочевников-скотоводов. Подобные столкновения происходят в стране из-за земли и водных источников.