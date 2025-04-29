Пермь, 29 апреля, 2025, 03:46 — ИА Регнум. Аномальный снегопад в Перми признан метеорологами самым сильным за последние 15 лет. По данным Центра геоинформационных систем Пермского государственного национального исследовательского университета (ГИС-центр ПГНИУ), в городе выпало 22 мм осадков.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«В Перми по состоянию на 20:00 (18:00 мск) на городской метеостанции выпало 22 мм осадков в виде снега (4 мм ночью и 18 мм днем), пока это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 г. (тогда выпало 23 мм за сутки, но ветер был значительно слабее)», — уточнили метеорологи.

Также сообщается о временной приостановке работы международного аэропорта Большое Савино в связи с ограниченной видимостью из-за снегопада.

Как уточнили синоптики, метель в Перми и Пермском крае продолжится до утра 29 апреля. На протяжении всего дня 28 апреля в Перми наблюдались заторы на дорогах, движение общественного транспорта осложнено. Мэр города Эдуард Соснин отметил, что снегоуборочная техника продолжит борьбу с последствиями аномального снегопада в течение всей ночи 29 апреля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режим чрезвычайной ситуации введен на территории пяти районов Дагестана для устранения последствий, вызванных сильными дождями и снегопадами.

7 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что снегопад в Москве усилится и продолжится до 8 апреля, за это время выпадет от половины до одной месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составит 10–15 см. Как пояснил Вильфанд, последний раз такая ситуация наблюдалась 27 лет назад. Он напомнил, что в 1998 году в начале марта снег быстро растаял, а в апреле снова выпал в аномально большом количестве.