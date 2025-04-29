Москва, 29 апреля, 2025, 03:40 — ИА Регнум. Россия приближается к успешному завершению специальной военной операции, контуры победы уже хорошо просматриваются. Об этом заявил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Он отметил, что в преддверии юбилея Победы страна чтит подвиг героев Великой Отечественной войны, которые, проявив лучшие качества, защитили Родину, победили фашизм и принесли мир.

«Их мужество стало примером для всех поколений. Сегодня участники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — приводит ТАСС слова Патрушева.

Он также указал, что, как и во времена Второй мировой войны, человечество стоит перед выбором: либо новая кровопролитная война, либо справедливый мировой порядок, где каждая страна имеет право на суверенитет и безопасность.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что уверенность россиян в том, что страна одержит победу в ходе специальной военной операции, должна только укрепляться.

Путин в конце прошлого года заявил, что единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян. Миллионы людей по всей стране объединены любовью к России и гордостью за нее и за героев СВО. Глава государства не раз отмечал, что участниками спецоперации гордится вся страна.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Путин также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.

Кроме того, в Кремле отмечали, что Россия несмотря ни на что достигнет своих целей мирным или военным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для завершения специальной операции киевский режим должен вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав России.