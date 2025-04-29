Киев, 29 апреля, 2025, 03:08 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве на фоне сигнала о воздушной тревоге. Об этом 29 апреля сообщают украинские издания «Общественное» и «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным интернет-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги объявлен в Киеве в 00:46 мск. Киевская городская военная администрация предупредила жителей о работе ПВО и призвала оставаться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале уточнил, что в Деснянском районе города начался пожар, на место направились экстренные службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 26 апреля в Дарницком районе Киева, где находится оборонный завод «Буревестник», произошёл пожар после мощного взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги.

Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве ночью 24 апреля, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позже Минобороны России проинформировало о нанесении массированного удара по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. В ведомстве уточнили, что при ударе применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА, все его цели были достигнуты.

Российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. В Кремле неоднократно подчеркивали, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.