Москва, 29 апреля, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Российского форварда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пытались спровоцировать в Канаде перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 апреля рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов на марафоне «Знание. Первые» в Москве.

ИА Регнум Вячеслав Фетисов

По словам Фетисова, Овечкин рассказал ему, что перед игрой в Канаде, где сильно влияние украинского лобби, его встретили девушки с транспарантами, призывающими уехать домой. Фетисов посоветовал ему сохранять спокойствие.

«Я говорю: «Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Это произошло во втором периоде гостевого матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился со счётом 1:4 в пользу ньюйоркцев.

Президент РФ Владимир Путин телеграммой поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Глава государства отметил, что Овечкину удалось обойти легендарных мастеров лиги, а его победы на мировых и национальных турнирах наряду с множеством других ярких, уникальных свершений вошли в летопись отечественной школы хоккея.