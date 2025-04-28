Вашингтон, 29 апреля, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Ряд советников в команде президента США Дональда Трампа исполняют его поручения лишь после того, как американский лидер повторит их второй раз. Об этом 28 апреля пишет американский журнал The Atlantic.

ИА Регнум Трамп ликует

Как пояснил изданию один из советников, такое неофициальное, но при этом необходимое правило установилось из-за того, что Трамп «говорит много ерунды». В качестве примера приводится ситуация, когда американский лидер во второй раз упомянул о желании контролировать Кеннеди-центр — главный театрально-концертный комплекс Вашингтона. В начале февраля большую часть совета директоров центра уволили, а самого Трампа избрали председателем правления.

При этом бывший главный советник Трампа Стивен Бэннон выразил уверенность в том, что сейчас, во время второго срока президентства Трампа, стали осуществимыми все те идеи, которые во время его первого срока представлялись как «провокация, троллинг или пустые размышления».

Так, идея покупки Гренландии выдвигалась американским лидером ещё в период его первого срока. Однако в этот раз Трамп пообещал приобрести Гренландию, а также сделать Канаду 51-м штатом США и вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона ещё до того, как вступил в должность.

«На этот раз это звучит так: «Эй, идите к черту, Гренландия наша», — объяснил Бэннон.

Один из бывших советников пояснил, что если в первый срок президентства идеи Трампа звучали слишком сенсационно, то на этот раз никто из советников президента США его не останавливает. По мнению издания, эта мысль может быть ключевой для понимания стратегии второго срока Трампа на посту главы государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп назвал историческими достижения своей администрации в первые 100 дней пребывания у власти. Политик отметил, что ему удалось собрать команду профессионалов, которые приведут страну к золотому веку.

Как свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, у президента США Трампа в первом квартале текущего срока на посту главы государства средний рейтинг одобрения выше, чем во время первого срока. По данным Gallup, средний уровень одобрения работы Трампа в начале второго срока составил 45%. В ходе первого президентского срока Трампа, согласно опросам Gallup, его рейтинг одобрения составлял 41%, что на 19% ниже среднего показателя для американских лидеров с 1952 по 2020 год, который в первом квартале их срока достигал 60%.

Уровень доверия к экономическому курсу Трампа остаётся относительно низким — 44%, но всё же превосходит рейтинги других американских политиков и государственных деятелей, включая членов конгресса и представителей Федеральной резервной системы. Опрос проводился с 1 по 14 апреля 2025 года методом телефонных интервью. В исследовании участвовали 1006 жителей США старше 18 лет, представляющих все штаты. Погрешность выборки составила около 4%.