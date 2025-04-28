Москва, 29 апреля, 2025, 02:24 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 10 мая и обсудит ситуацию в секторе Газа, сообщил «Известиям» посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

«Президент Аббас приезжает 8 мая, чтобы участвовать в параде. А встреча с президентом Путиным пройдет 10-го числа вечером», — приводят «Известия» слова главы палестинского диппредставительства.

Аббас обсудит с Путиным израильские нападения на мирных жителей Газы, отсутствие перемирия и проблемы с доставкой гуманитарной помощи. Лидеры также рассмотрят вопросы политического урегулирования.

«Россия была и остается одной из немногих стран, которые последовательно выступают за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — подчеркнул посол.

Он отметил, что РФ не переносит своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим, связывая это с необходимостью решения палестинского вопроса.

Как передавало ИА Регнум, Путин 18 октября 2024 года заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что российская сторона всегда исходила из того, что необходимо реализовать решение Совета Безопасности ООН о создании двух государств — Палестины и Израиля. По словам российского лидера, именно здесь лежит корень всех проблем в Ближневосточном регионе.

5 сентября того же года Путин заявил, что позиция РФ по конфликту Израиля и Палестины основана на идее создания двух государств и не является конъюнктурной. Он подчеркнул, что Москва будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого кризиса на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября отметил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. В этой связи Москва призвала все стороны конфликта к сдержанности. Он подчеркнул, что Россия осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года, когда движение объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Утром в этот день в сторону Израиля из сектора Газа запустили около 3 тыс. ракет. Тель-Авив нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке на десятки целей.