Мадрид, 29 апреля, 2025, 02:00 — ИА Регнум. На половине территории Испании восстановили подачу электроэнергии после масштабного отключения. Об этом вечером 28 апреля сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

Энергетика

«К настоящему моменту, согласно данным оператора, восстановлено почти 50% электроснабжения», — заявил Санчес во время пресс-конференции.

Руководство страны было вынуждено прибегнуть к использованию топливных запасов, добавил он.

Электроснабжение начало возвращаться в Страну Басков и Барселону в начале дня, а в некоторые части Мадрида — в понедельник вечером.

Как пишет агентство Reuters, отключение электроэнергии имело широкомасштабные последствия по всему Иберийскому полуострову.

Больницы в Мадриде и Каталонии в Испании приостановили всю рутинную медицинскую работу, но продолжали оказывать помощь пациентам в критическом состоянии, используя резервные генераторы. Несколько испанских нефтеперерабатывающих заводов были закрыты, а некоторые розничные магазины временно перестали принимать посетителей.

Португальская полиция сообщила, что светофоры были отключены по всей стране, метро было закрыто в Лиссабоне и Порту, а поезда были отменены в обеих странах.

Как передавало ИА Регнум, масштабное отключение электричества в Испании и Португалии произошло 28 апреля. На городских улицах началась путаница в движении транспорта из-за отключения светофоров, произошли сбои в работе международного аэропорта Мадрид — Барахас, а также была парализована работа аэропорта Лиссабона.

Правительство Испании в связи с блэкаутом созвало экстренное заседание совета национальной безопасности. На него, в частности, вызвали премьер-министра, главу генштаба и директора службы разведки страны.

Телеканал Sky News, ссылаясь на информацию от португальского оператора электросетей Redes Energéticas Nacionais, сообщил, что причиной масштабного отключения электричества в Испании и Португалии стало «редкое атмосферное явление».

По данным телеканала, блэкаут, в частности, затронул Мадрид, Барселону, Валенсию, Севилью и Лиссабон. Без электричества остались водоносные станции, не работает интернет. Ведутся восстановительные работы. При этом ситуация в Испании начала нормализоваться.

При этом другой оператор электросетей Португалии E-Redes заявил, что блэкаут произошел из-за проблем с европейской системой электроснабжения. Официально причины масштабной аварии пока не называли.