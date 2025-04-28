Вашингтон, 29 апреля, 2025, 01:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал историческими достижения своей администрации в первые 100 дней пребывания у власти. Об этом политик написал 28 апреля в своей соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что он собрал команду профессионалов, которая приведёт страну к золотому веку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава американского Административно-бюджетного управления (OMB) Рассел Воут является наиболее влиятельной фигурой в команде президента США Трампа. Воут — один из соавторов 900-страничного «Проекта 2025», где содержится программа консервативных реформ, многие пункты которой уже реализуются. Он также высказывается в пользу значительного увеличения полномочий президента США и является одним из главных критиков «глубинного государства» в команде действующего главы Белого дома.

Как свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, у президента США Трампа в первом квартале текущего срока на посту главы государства средний рейтинг одобрения выше, чем во время первого срока. По данным Gallup, средний уровень одобрения работы Трампа в начале второго срока составил 45%, что немного превышает показатели его первого срока, но остаётся значительно ниже средних рейтингов президентов США после Второй мировой войны.

Уровень доверия к экономическому курсу Трампа остаётся относительно низким — 44%, но всё же превосходит рейтинги других американских политиков и государственных деятелей, включая членов конгресса и представителей Федеральной резервной системы.

Опрос проводился с 1 по 14 апреля 2025 года методом телефонных интервью. В исследовании участвовали 1006 жителей США старше 18 лет, представляющих все штаты. Погрешность выборки составила около 4%.