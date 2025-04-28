Вашингтон, 29 апреля, 2025, 01:20 — ИА Регнум. Затягивание боевых действий на Украине грозит перерасти в ядерную эскалацию. Такое заявление сделал 28 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью блогеру Чарли Кирку.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

Как отметил Вэнс, в ряде СМИ распространяется «странная идея», что если Украина продержится ещё несколько лет, то Россия якобы рухнет, Киеву удастся вернуть себе утраченные территории, а ситуация вернётся к тому, что было до конфликта.

«Но это не та реальность, в которой мы живем», — подчеркнул вице-президент США.

По мнению Вэнса, затягивание конфликта приведёт к катастрофическим последствиям и всеобщему коллапсу.

«Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну», — пояснил политик.

Вице-президент США подчеркнул, что курс на завершение украинского конфликта является официальной политикой администрации Белого дома. Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп поставил задачу всеми силами добиваться урегулирования конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Киев и его союзники в Европе опасаются, что Вашингтон уже на этой неделе выйдет из переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Отмечается, что украинская сторона тайно начала подготовку на случай выхода США из переговорного процесса, наращивая производство вооружений и требуя от стран Европы гарантий увеличения помощи Киеву.

28 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Трамп «всё больше разочаровывается» действиями Украины и России и ожидает полного прекращения огня. По ее словам, Трамп считает, что российской и украинской сторонам необходимо начать переговоры, чтобы преодолеть кризис.

При этом в этот же день президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Великой Победы. Режим прекращения боевых действий начнет действовать с 00:00 мск 8 мая и продлится до 00:00 мск 11 мая. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру. В случае нарушений перемирия украинскими войсками ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ, следует из сообщения Кремля.

Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Путин также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.

Кроме того, в Кремле отмечали, что Россия несмотря ни на что достигнет своих целей мирным или военным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для завершения специальной операции киевский режим должен вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав России.