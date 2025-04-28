Белгород, 29 апреля, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Украинские формирования 28 апреля атаковали населенные пункты четырех районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал «Настоящий Гладков»

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

«В Шебекинском округе село Нежеголь трижды атаковано вражескими дронами. От удара первого дрона в коммерческом объекте повреждены оборудование, остекление, кровля и фасад. Второй дрон сдетонировал возле грузового автомобиля — у транспортного средства выбиты стёкла и посечён кузов. Третий дрон ударил по частному дому, вследствие чего повреждены фасад и остекление», — написал Гладков в Telegram-канале.

В селе Муром два беспилотника повредили кровлю, окна и пристройку частного дома, а также один автомобиль. В селе Новая Таволжанка два дрона повредили два автомобиля, а объект торговли был дважды атакован, что привело к повреждению четырёх машин на стоянке и самого здания.

В селе Репяховка Краснояружского района дроны уничтожили три частных дома.

Вместе с этим в селе Дорогощь в Грайворонском округе FPV-дрон повредил объект связи. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ. В селе Гора-Подол беспилотник уничтожил два автомобиля.

Помимо этого, на дороге Уразово — Троицкое в Валуйском округе FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, повредив его.

Позже Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке при атаке дрона ВСУ пострадали три бойца подразделения «Орлан». Им оказали всю необходимую помощь.

Вечером 28 апреля Минобороны РФ проинформировало об уничтожении 51 украинского БПЛА, один из которых был сбит над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских БПЛА на мирных жителей усилились. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.