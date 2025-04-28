Белгород, 29 апреля, 2025, 00:50 — ИА Регнум. В Белгородской области при детонации украинского беспилотника ранения получили три бойца подразделения «Орлан». Об этом вечером 28 апреля проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В селе Новая Таволжанка от детонации дрона ВСУ трое наших бойцов получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Бригадами скорой помощи они доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшим оказали всю необходимую медпомощь и их отправили на амбулаторное лечение.

Перед этим Минобороны РФ сообщило об уничтожении 51 украинского БПЛА, один из которых был сбит над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля в Волоконовском районе Белгородской области погибли два бойца самообороны при атаке украинского БПЛА.

16 апреля Гладков сообщил, что при сбросе беспилотником взрывного устройства пострадал боец российского подразделения «Орлан». Губернатор добавил, что пострадавшего военного доставили в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь.