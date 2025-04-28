Вашингтон, 28 апреля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Киев и союзники в Европе опасаются, что Вашингтон уже на этой неделе выйдет из переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 28 апреля сообщает британская Financial Times со ссылкой на источники среди украинских чиновников и их западных коллег.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

По мнению источников издания, президент США Дональд Трамп подготавливает ситуацию, при которой у него возникнет предлог для прекращения участия Вашингтона в попытках достичь урегулирования. В частности, американского лидера нервирует неуступчивость Москвы по ряду вопросов, в том числе касательно численности ВСУ. По мнению украинских чиновников, в Киеве считают вероятным выход Трампа из переговорного процесса.

«Самое худшее, что может случиться в отношениях Украины и США, — это потеря любого интереса Трампа к Украине», — подчеркнул глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в беседе с изданием.

Один из собеседников издания отметил, что на сегодняшний день ничего не готово для того, чтобы план по мирному урегулированию сработал. При этом источник признал, что некоторые элементы плана действительно хороши, но главной проблемой остаётся отсутствие терпения у Белого дома.

Отмечается, что украинская сторона тайно начала подготовку на случай выхода США из переговорного процесса, наращивая производство вооружений и требуя от стран Европы гарантий увеличения помощи Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Трамп «всё больше разочаровывается» действиями Украины и России и ожидает полного прекращения огня. По ее словам, Трамп считает, что российской и украинской сторонам необходимо начать переговоры, чтобы преодолеть кризис.

При этом в этот же день президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Великой Победы. Режим прекращения боевых действий начнет действовать с 00:00 мск 8 мая и продлится до 00:00 мск 11 мая. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру. В случае нарушений перемирия украинскими войсками ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ, следует из сообщения Кремля.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы искать баланс интересов в украинском вопросе.

Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Путин также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.

Кроме того, в Кремле отмечали, что Россия несмотря ни на что достигнет своих целей мирным или военным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для завершения специальной операции киевский режим должен вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав России.