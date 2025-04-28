Мадрид, 29 апреля, 2025, 00:17 — ИА Регнум. В Испании и Португалии частично восстановили подачу света после массового отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове. Об этом сообщает агентство Reuters.

Pxhere.com Без электричества

Чиновники двух стран заявили, что причины отключения неясны, а премьер-министр Португалии Луис Монтенегро подчеркнул, что «нет никаких признаков» того, что причиной была кибератака.

«У нас пока нет окончательной информации о причинах этого (отключения электроэнергии. — Прим. ред.)», — отметил премьер-министр Испании Педро Санчес в своем обращении к нации.

По его информации, к настоящему времени в Испании восстановлено почти 50% электроснабжения. Руководство страны было вынуждено прибегнуть к использованию топливных запасов, добавил он.

Агентство отмечает, что в Испании электроснабжение начало возвращаться в Страну Басков и Барселону в начале дня, а в некоторые части Мадрида — в понедельник вечером.

Электроснабжение также постепенно начало восстанавливаться в разных муниципалитетах Португалии поздно вечером, включая Лиссабон, а также в городах Порту и Коимбре.

В некоторых частях Пиреней отключение длилось более девяти часов. Местные СМИ писали, что испанцы и португальцы на фоне отключений начали закупаться едой и водой.

Как передавало ИА Регнум, масштабное отключение электричества в Испании и Португалии произошло 28 апреля. На городских улицах началась путаница в движении транспорта из-за отключения светофоров, произошли сбои в работе международного аэропорта Мадрид — Барахас, а также была парализована работа аэропорта Лиссабона.

Правительство Испании в связи с блэкаутом созвало экстренное заседание совета национальной безопасности. На него, в частности, вызвали премьер-министра, главу генштаба и директора службы разведки страны.

Телеканал Sky News, ссылаясь на информацию от португальского оператора электросетей Redes Energéticas Nacionais, сообщил, что причиной масштабного отключения электричества в Испании и Португалии стало «редкое атмосферное явление».

По данным телеканала, блэкаут, в частности, затронул Мадрид, Барселону, Валенсию, Севилью и Лиссабон. Без электричества остались водоносные станции, не работает интернет. Ведутся восстановительные работы. При этом ситуация в Испании начала нормализоваться.

При этом другой оператор электросетей Португалии E-Redes заявил, что блэкаут произошел из-за проблем с европейской системой электроснабжения. Официально причины масштабной аварии пока не называли.