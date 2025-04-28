Москва, 28 апреля, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Над российскими регионами вечером 28 апреля уничтожили 51 украинский беспилотник. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В период с 20.20 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 40 беспилотников перехватили над Курской областью, пять — над Орловской областью, два — над Крымом, три — над акваторией Чёрного моря и один — над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских БПЛА на мирных жителей усилились. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

В ночь на понедельник, 28 апреля, российские силы ПВО ликвидировали 115 украинских БПЛА над территорией нескольких регионов страны. Из этого числа 102 беспилотника были уничтожены в Брянской области, девять дронов — в небе над Крымом, два беспилотника — в Курской области и еще по одному над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 28 апреля назвал ночную атаку дронов украинских войск попыткой пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу РФ. По его словам, силам ПВО удалось ее успешно блокировать.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально украинские считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.