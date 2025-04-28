Вашингтон, 28 апреля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик F-18E Super Hornet упал с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ВМС США.

TASS /U. S Navy/Planet Pix via ZUMA Press Wire

«Авианосец USS Harry Truman потерял самолет F-18E Super Hornet, приписанный к 136-й ударной истребительной эскадрилье (VFA), и тягач во время действий авианосца в Красном море», — уточняется в заявлении ведомства.

Отмечается, что истребитель находился на буксировке в ангарной палубе, когда над ним был утерян контроль. Самолёт и тягач упали за борт и затонули. Все члены экипажа успели покинуть воздушное судно и найдены, пострадал один моряк, он получил лёгкое ранение.

В ведомстве отметили, что ударная группа «полностью сохранила боеспособность».

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет из-за скандалов с утечками информации становится «непредсказуемым» и «неуверенным» в своей работе. Указывается, что Хегсет хочет выглядеть в глазах президента США Дональда Трампа как «боец» на фоне негативных сообщений, поэтому шеф Пентагона стал больше уделять внимание публичным выступлениям. Отмечается, что в ходе недавнего телефонного разговора Трамп выразил Хегсету неодобрение в связи с раскрытыми деталями операции в Йемене в чате Signal, где была и его жена.

Американская газета The New York Times объявила, что 15 марта Хегсет опубликовал в чате Signal график полётов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям йеменских мятежников-хуситов. Отмечалось, что министр лично создал чат «Оборона / командное совещание» и включил в него свою жену Дженнифер, не работающую в Пентагоне, брата Фила, адвоката Тима Парлаторе и ещё примерно десять человек, в том числе двух чиновников, отстранённых из-за утечек информации.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл 21 апреля указал, что сообщения журналистов о том, что Хегсет якобы раскрыл детали ударов по Йемену в чате мессенджера Signal, где также находились его жена, брат и адвокат, не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт,комментируя сообщения СМИ об утечках данных, заявила, что секретная информация не размещалась в мессенджере Signal, администрация США поддерживает Пита Хегсета.