Москва, 28 апреля, 2025, 23:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 28 апреля рассмотрел отчёт конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского и продлил конкурсное производство до конца октября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, которые знакомы с процессом.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно отчёту, взысканная дебиторская задолженность, возникшая до апреля 2022 года, достигла 12,1 млрд рублей, что составляет 62,8% от общей суммы. Собеседник издания из юридической фирмы Art de Lex, представляющей интересы ООО «Гугл», отметил, что такой высокий процент взыскания редок. Он также указал, что прежнее руководство компании по неясным причинам не смогло взыскать эти долги до начала конкурсного производства в октябре 2023 года. Часть оставшейся задолженности признана безнадёжной из-за ликвидации или банкротства дебиторов, что, по словам источника, вызывает вопросы к бывшему руководству, которые суд рассмотрит позднее.

С января 2025 года, когда был представлен предыдущий отчёт, управляющий продвинулся в оспаривании сделок ООО «Гугл» на сумму свыше 2 млрд рублей. Судебные заседания по этим делам назначены на июль. Кроме того, управляющий в настоящее время анализирует деятельность компании на других рынках, помимо рекламы, для выявления долгов и подозрительных сделок.

Среди должников ООО «Гугл» значатся компании группы Alphabet/Google. Таляровский отметил, что иностранные компании Google препятствуют рассмотрению требований в российском банкротном суде, игнорируя его компетенцию. Общая сумма требований к ним превышает 300 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Арбитражный суд Москвы запретил ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в Северном окружном суде Калифорнии по делу о банкротстве ООО «Гугл». Суд также установил судебную неустойку в размере 1 млрд рублей в пользу Russia Today, которая будет взыскана с GIL, если та продолжит судиться в США.

Перед этим GIL подала иск в суд Калифорнии, требуя запретить ООО «Гугл» участвовать в московском деле о банкротстве. В ответ Арбитражный суд Москвы ввёл обеспечительные меры, запретив GIL продолжать разбирательство в США.

Несмотря на запрет, GIL продолжает разбирательство в американском суде. Юристы, представляющие Russia Today, считают, что есть основания для запрета на ведение дел против лиц, находящихся под ограничительными мерами.

До этого Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским СМИ — Russia Today, «Спас» и «Царьград» — инициировать или продолжать судебные процессы против Google по поводу блокировки их YouTube-каналов, постановив, что такие споры должны рассматриваться только в США или Великобритании.

Отмечалось, что американская компания добивается судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и компанию признали банкротом.