Варшава, 28 апреля, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк заявил о своем восхищении в адрес российского лидера Владимира Путина на теледебатах. Трансляцию дебатов, организованных 28 апреля газетой Super Express, вёл телеканал TVP Info.

РИА Новости/Алексей Даничев

Мацяк ответил на вопрос другого кандидата Марека Якубяка, который спросил, восхищается ли его соперник Путиным.

«Да, никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — подчеркнул Мацяк.

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда уже не сможет принять в них участие, так как это его второй срок, а по конституции Польши один и тот же политик не может занимать пост президента страны более чем два срока.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты Польши Мацяк во время теледебатов в городе Коньске с другими претендентами на пост главы государства вступился за российского лидера Путина. Мацяк в ходе дебатов назвал неподобающими высказывания в адрес президента РФ со стороны спикера польского сейма Шимона Головни, отметив, что тот является вторым лицом государства.

В ответ Головня без всяких оснований обвинил конкурента в том, что он «получает деньги от Путина». Самого Мацяка польские СМИ окрестили «путинским кандидатом».