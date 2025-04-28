Кандидат в президенты Польши выразил восхищение в адрес Путина
Варшава, 28 апреля, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк заявил о своем восхищении в адрес российского лидера Владимира Путина на теледебатах. Трансляцию дебатов, организованных 28 апреля газетой Super Express, вёл телеканал TVP Info.
Мацяк ответил на вопрос другого кандидата Марека Якубяка, который спросил, восхищается ли его соперник Путиным.
«Да, никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — подчеркнул Мацяк.
Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда уже не сможет принять в них участие, так как это его второй срок, а по конституции Польши один и тот же политик не может занимать пост президента страны более чем два срока.
Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты Польши Мацяк во время теледебатов в городе Коньске с другими претендентами на пост главы государства вступился за российского лидера Путина. Мацяк в ходе дебатов назвал неподобающими высказывания в адрес президента РФ со стороны спикера польского сейма Шимона Головни, отметив, что тот является вторым лицом государства.
В ответ Головня без всяких оснований обвинил конкурента в том, что он «получает деньги от Путина». Самого Мацяка польские СМИ окрестили «путинским кандидатом».