Москва, 28 апреля, 2025, 22:49 — ИА Регнум. Денацификация Украины необходима для того, чтобы никто не мог бить детей за разговор на русском языке. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Сергей Гунеев

Захарова в своем Telegram-канале процитировала украинского актёра Богдана Бенюка, по мнению которого для воспитания гордости за украинский язык детей следует наказывать физически, например бить розгой или бутылкой по голове, чтобы они «на веки вечные забыли о существовании русского языка». Он также считает, что это поможет ребёнку чувствовать себя украинцем, не быть изгоем среди одноклассников. Кроме того, Бенюк призвал применять такие методы и к старшим, если они считают себя «слишком умными».

«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — подчеркнула дипломат.

По её мнению, гордость за страну нельзя воспитать насилием, а такие методы способны лишь навредить. Захарова также задалась вопросом, возможно ли представить подобное высказывание в Швейцарии, указав, что эта страна при этом поддерживает политику киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, после государственного переворота в 2014 году украинские власти начали борьбу со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

24 апреля 2025 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине пришел к выводу, что украинский закон «О национальных меньшинствах» 2022 года дискриминирует русскоязычных.

В октябре 2024 года министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах.

В июле того же года киевский городской совет запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке. Также он запретил освещать и демонстрировать «русскоязычные товары и услуги».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить на Украине всё русское, но у такой политики нет и не может быть будущего. В новых регионах РФ до их воссоединения с Россией украинские власти пытались запретить русскую культуру, но жители этих земель сохранили родной язык.