Вашингтон, 28 апреля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Госдеп США подтвердил серьёзность настроя на урегулирование украинского кризиса в свете состоявшегося разговора между госсекретарём Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом 28 апреля говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Из документа следует, что между главами внешнеполитических ведомств США и России 27 апреля состоялся телефонный разговор якобы по запросу российской стороны.

«После визита 25 апреля в Москву спецпосланника (президента США — ред.) Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить конфликт сейчас», — уточняется в заявлении Госдепа.

Также в документе подчёркивается, что Соединённые Штаты серьёзно настроены обеспечить завершение украинского конфликта, который Белый дом охарактеризовал как «бессмысленный».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД России Лавров провёл провёл телефонный разговор c госсекретарем США Рубио. По информации МИД, продолжился продуктивный обмен мнениями по ключевым вопросам политического диалога между США и Россией, который значительно активизировался в последние дни.

Основное внимание главы внешнеполитических ведомств США и РФ уделили теме урегулирования конфликта на Украине. Лавров и Рубио подчеркнули «важность консолидации складывающихся предпосылок» для начала мирных переговоров.

Лавров ранее отмечал, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей. Глава МИД РФ подчёркивал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля говорил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и говорить об условиях возможного мирного соглашения пока рано.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.