Париж, 28 апреля, 2025, 22:27 — ИА Регнум. В ближайшие 10 дней давление на Россию будет усилено для достижения перемирия на Украине, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

TASS/EPA Эммануэль Макрон

В беседе с изданием Paris Match на вопрос о том, насколько близко прекращение огня на Украине, он выразил надежду на скорейшее достижение перемирия, но отметил, что сохраняет осторожность, так как часть решения зависит от позиции Москвы. По его словам, единство сторон в этом вопросе крайне важно.

Макрон также подчеркнул, что ближайшие две недели станут определяющими для усилий по установлению перемирия и усилению давления. Он добавил, что, по его мнению, ему удалось убедить США в необходимости склонения России к согласию на прекращение огня на Украине.

«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня», — приводит издание слова французского лидера.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп «всё больше разочаровывается» действиями Украины и России и ожидает полного прекращения огня.По ее словам, Трамп считает, что российской и украинской сторонам необходимо начать переговоры, чтобы преодолеть кризис.

При этом в этот же день президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Великой Победы. Режим прекращения боевых действий начнет действовать с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру. В случае нарушений перемирия украинскими войсками ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ, следует из сообщения Кремля.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы искать баланс интересов в украинском вопросе.

Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Владимир Путин также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.

Кроме того, в Кремле отмечали, что Россия несмотря ни на что достигнет своих целей мирным или военным путем. Он напомнил, что для завершения специальной операции киевский режим должен вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав РФ.