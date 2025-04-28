Лиссабон, 28 апреля, 2025, 22:04 — ИА Регнум. Причиной масштабного отключения электричества в Испании и Португалии стало «редкое атмосферное явление». Об этом 28 апреля заявил телеканал Sky News, ссылаясь на информацию от португальского оператора электросетей Redes Energéticas Nacionais.

TASS /EPA

По данным телеканала, блэкаут, в частности, затронул Мадрид, Барселону, Валенсию, Севилью и Лиссабон. Без электричества остались водоносные станции, не работает интернет. Ведутся восстановительные работы. При этом ситуация в Испании начала нормализоваться.

«Но в Португалии, по словам сетевого оператора, ситуация сложнее. Он добавил, что для полной нормализации работы сети может потребоваться до недели, после того как «редкое атмосферное явление» повлияло на систему», — говорится в материале.

При этом другой оператор электросетей Португалии E-Redes заявил, что блэкаут произошел из-за проблем с европейской системой электроснабжения. Официально причины масштабной аварии пока не называли.

Как передавало ИА Регнум, масштабное отключение электричества в Испании и Португалии произошло 28 апреля. На городских улицах началась путаница в движении транспорта из-за отключения светофоров, произошли сбои в работе международного аэропорта Мадрид — Барахасе, а также была парализована работа аэропорта Лиссабона.

Правительство Испании в связи с блэкаутом созвало экстренное заседание совета национальной безопасности. На него, в частности, вызвали премьер-министра, главу генштаба и директора службы разведки страны.