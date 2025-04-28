Подольск, Московская область, 28 апреля, 2025, 21:41 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске задержаны пятеро сотрудников полиции, им предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба управления СК по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Установлено, что обвиняемые с 4 по 24 апреля получили от жителя Подольска 15 млн рублей за то, чтобы в одном из уголовных дел не выявляли новых эпизодов и не привлекали по нему новых фигурантов.

«Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения. Расследование продолжается», — говорится в Telegram-канале ведомства.

19 апреля сотрудник московской ГАИ Сергей Кузнецов, владеющий пятью квартирами в Дубае, получил 5,5 года колонии строгого режима за попытку получения взятки. Суд также лишил его воинского звания «старший лейтенант полиции» и запретил работать в правоохранительных органах в течение пяти лет после освобождения.

В марте инспектор ГИБДД полковник Сергей Кобозев отказался брать взятку от московского бизнесмена в размере 665 тыс. рублей. Эта сумма в пять раз больше зарплаты правоохранителя. Предприниматель хотел откупиться, когда на его микроавтобусе выявили незаконные синие световые сигналы.