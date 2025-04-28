Афины , 28 апреля, 2025, 21:34 — ИА Регнум. США вновь давят на Грецию, требуя поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ранее направленные в Саудовскую Аравию. Об этом из статьи газеты Kathimerini.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

В материале отмечается, что это происходит, пока Афины пытаются приспособиться к новым настроениям, существующим в Вашингтоне, который предвидит окончание конфликта.

«Американцы на двух разных уровнях просили Афины перебросить на территорию Украины дивизион, который сейчас используется для защиты Саудовской Аравии, аргументируя это тем, что с учетом решения США сократить поддержку Киева ответственность за вооружение теперь ложится на плечи европейцев», — пишет газета.

В статье также сказано, что Афины, которые возводят собственный многоуровневый зенитный купол, не могут отказаться от столь ценной системы вооружения.

Издание утверждает, что греческим властям намного труднее отказать США в другой просьбе. Речь идет об участии Военно-морских сил республики в американской операции против хуситов в Аденском заливе. Тем более что от успеха этой операции зависит коммерческое судоходство и греческая экономика в целом.

В апреле 2021 года Греция заключила договор с Саудовской Аравией о поставке шести зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты энергообъектов и критически важной инфраструктуры страны. Поставки систем начались в 2023 году. Одна из батарей сейчас находится на территории Саудовской Аравии.

Вашингтон ранее уже требовал от Афин поставить Киеву системы ПВО Patriot или С-300 российского производства, но премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отвечал отказом, объясняя это тем, что данные ЗРК крайне необходимы для обороны республики.

Ранее ИА Регнум передавало, что глава киевского режима Владимир Зеленский вновь попытался выпросить у Запада десять систем Patriot. Спустя несколько дней после этого он обвинил США в том, что Вашингтон не идет Киеву навстречу в поставках ПВО, хотя Украина готова купить десять систем за $15 млрд.