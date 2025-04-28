Челябинск, 28 апреля, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал волевую победу со счетом 4:3 над московским «Динамо» в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила 28 апреля на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

«Динамо» к началу второго периода вело со счетом 2:0, дубль оформил Джордан Уил на 14-й и 23-й минутах. После этого хозяева не только догнали, но и обошли соперника, голы забили Семен Дер-Аргучинцев (38-я минута), Александр Кадейкин (47) и Чарльз Робинсон (49).

Даниил Пыленков сравнял счет на 51-й минуте, но победу «Трактору» принес Василий Глотов, забросив шайбу в ворота гостей на 54-й минуте.

Второй матч полуфинала команды проведут 30 апреля в Челябинске.

Как передавало ИА Регнум, все участники полуфинала Кубка Гагарина определились 23 апреля. В нем также участвуют ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев».

27 апреля башкирский клуб обыграл железнодорожников в матче в Ярославле со счетом 3:1. Их вторая встреча состоится 29 апреля.