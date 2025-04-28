Москва, 28 апреля, 2025, 20:46 — ИА Регнум. Аналитики прогнозируют кардинальные изменения на цифровом рынке после возможного решения федерального суда США о принудительной продаже корпорацией Google браузера Chrome. По мнению экспертов, это станет первым шагом к демонополизации технологического гиганта, контролирующего ключевые сегменты интернет-индустрии.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Газета The New York Times ранее сообщила, что суд признал компанию Google монополистом, после чего американское правительство потребовало разделить компанию, в том числе заставить ее продать Chrome.

«Требование продажи Chrome — это стратегический шаг для разрушения замкнутой экосистемы Google. Считаю, что следующим на выход должен быть YouTube. Его выделение в независимую компанию как минимум лишит корпорацию инструментов давления на информационное пространство», — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он напомнил, что в 2022 году Федеральная антимонопольная служба уличила Google в злоупотреблениях на видеохостинге YouTube и оштрафовала компанию на 2 млрд рублей. Через год размер штрафа вырос вдвое из-за неуплаты. Корпорация владеет 90% мирового поиска, 65% мобильных устройств через Android и 70% видеохостингов через YouTube, что является монополией и вредит рынку.

«При этом, в России Google продолжает нарушать решения судов, несмотря на многомиллиардные штрафы. Уверен, что разделение компании — необходимое условие для создания честной цифровой экономики», — добавил Немкин.

Член СПЧ, журналист, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич отметил, что Google уже давно стала монополистом. Корпорация диктует условия в том числе судам, недавно суд в Великобритании под ее давлением запретил рассматривать иски российских СМИ о цензуре на YouTube.

«Но теперь ситуация меняется: США наконец осознали, что оставлять такую концентрацию власти в руках одной компании нельзя. Судя по настроениям в Вашингтоне, за этим последует и разделение других ключевых активов — того же YouTube, чья монополия на видеохостинги давно требует вмешательства», — сделал прогноз Малькевич.

Эксперт считает, что власти США настроены серьезно и, скорее всего, не будут ограничиваться полумерами.

Как сообщало ИА Регнум, американская корпорация Google систематически нарушает российское законодательство, за что неоднократно привлекалась к ответственности. в ноябре 2024 года московский суд наложил на компанию штраф в размере 3,8 млн рублей за отказ удалять противоправный контент.

Особого внимания заслуживает решение российского суда по иску 17 российских телеканалов, обязавшее Google выплатить компенсацию. В феврале 2025 года ее размер вырос до 2,8 ундециллиона (число с 39 нулями) рублей. В случае неисполнения решения в девятимесячный срок предусмотрена еженедельная пеня в размере 100 тысяч рублей.